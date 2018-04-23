Сверстать компонент статистики

Ищем сильного Frontend разработчика, от вас потребуется сверстать целый компонент статистики для нашего проекта – сделать таблицы, данные которых будут высчитываться в JS по формулам которые мы передадим в Excel таблице, и к этим таблицам сверстать активные графики (можете предложить фреймворк графиков на свое усмотрение). В конце работ дать инструкцию по внедрению программисту (т.е. куда подводить номинальные значения), или можете за отдельную оплату сами внедрить в проект (проект написан на Python (Django)).

СТРУКТУРА КОМПОНЕНТА:

Сводка – выводим суммарную информацию по обоим сущностям (техника и операторы), круговые графики сверстать как показано на рисунке, сделать их активными

Разделы Техника и Операторы – таблицы сделать с вложениями, по умолчанию раскрыты до 3го уровня, в таблицы из бд вывести показатели авторизации, работы, удары и нарушения, остальные данные для других ячеек просчитать в JS согласно формулам которые будут переданы в Excel таблице

Графики – принцип построения почти аналогичен сервису Я.Метрика, в таблице выбираем галочками строки которые надо показать в графике (если выбираем внутри родителя то выводим данные только выбранной сущности в родителе), и столбы по которым их строить (пример и формулы построения графиков есть в Excel таблице).

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Требования к кандидату: Вы обязательно должны быть хорошим перфекционистом, отлично знать: HTML5, CSS (LESS), JS, иметь в портфолио сложные проекты которые вы верстали.

Плюсом будет: опыт верстки графиков и опыт работы с Python (Django)

Сроки и оплата: мы незнаем сколько может уйти на это у Вас времени, и по этому не можем сказать сколько за это заплатим, но честную оплату гарантируем, по этому напишите пожалуйста свои условия.