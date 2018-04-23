Доверстать личный кабинет

HTML-версткаЗакрыт1 заявка157 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Задачи: 

1. Доверстать правки, в готовом личном кабинете 

2. Сделать адаптивную версию 

3. Нужна подобрать библиотеку для построения графиков на javascript. 

Готова ответить на дополнительные вопросы.   

Пишите сразу свою цену работы 

Файлы psd + исходники сверстанного личного кабинета  сброшу в скайп

Крайний срок 23 апреля 18.00 +/-

Детали в скайп

Без предоплат,  оплата поэтапно либо по завершению

6 лет назад
romariokisslove
Роман 
33 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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