Перенести готовый лендинг на Bootstrap 4

Необходимо перенести этот - https://goo.gl/d3CzPh лендинг на последнюю версию Bootstrap (4.1).

Требования к финалу:

1. должен иметь тот-же вид и функциональность

2. стили дизайна должны быть в отдельном файле css, то есть не изменять сам Bootstrap

3. результат должен корректно просматриваться на мобильнике и на планшете и соответственно иметь блочность (для телефонов) в одну колонку, а не как в оригинале в 2ве, а то и три на маленьких экранах выглядит мелко

4. эффекты лендинга также сохранить но использовать для этого плагин jquery: jQuery-viewport-checker

5. для анимации появления контента использовать CSS Animate

5.1. по пунктам 4, 5 облегчу задачу, все очень просто вот пример реализации : работа с viewport-checker

и работа с Animate.css

6. В конце лендинга есть форма с контактами данные этой формы должны иметь вид в коде странице в кодированном виде BASE64, для вывода его пользователю в читаемом виде использовать jquery плагин jquery-base64

6.1. код base64 клатед в контейнер со стилем .base64_decode

6.1. java код для применения используем примерно такой:

[code]$(function(){$('base64_decode').html($.base64.decode($.base64.encode(text)));});[/code]

P.S. в пункте 6.1. мог сделать ошибку это для примера логика в том чтобы этот код лежал в отдельно написанном и подгружаемом файле

Предполагается что все данные формы будут находится в base64 чтобы не индексировались поисковиками.

Рассматриваются заявки ТОЛЬКО с указанием цены и сроков выполнения, если этого нет то и обращать внимания на текст не стану!

Предпочтение отдам наиболее низкой цене, так как задача не сложная и способен ее решить самостоятельно, но время на это тратить не хочу))