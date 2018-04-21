Верстка интернет-магазина на CMS WP (wordpress)

Здравствуйте, уважаемый верстальщик.

Суть моего задания состоит в следующем:

Вот ссылка на превью ....: https://drive.google.com/open?id=1VZGw1U9LXkCXFdArTP6-QXFe_ljFs0ZM

Все базовые особенности функционала данного проекта я описалв ТЗ, с

которым можно ознакомится по ссылке: https://docs.google.com/document/d/1oKZbCcUcG36r5XHrKHHGg926fBj6E0wIlQmRtt_SUnA/edit?usp=sharing

а также в видео ТЗ, в котором я обращаюсь к Вам с вопросами:https://drive.google.com/file/d/1keMmNQCGZekwxmhoODfPuSL7jiqMZ80f/view?usp=sharing (можете в настройках просмотрапоставить скорость в 2раза быстрее, так как, я не особо быстро проговариваю ТЗ

:) )

Стандарты, которые необходимо соблюдать при верстке ярасписал здесь:

https://docs.google.com/document/d/1uFgIl-462gx7PgTO1ge9ap9WS5tzOsjc9DvVlx_ye1k/edit?usp=sharing

Опыт работы обязателен.

Особое внимание уделяю верстальщикам, которые очень хорошо знают конструктор сайта WPBakery Page Builder (Visual Composer) и сам движок

WP.

К вниманию Ваше портфолио.

Срок реализации проекта давайте обсуждать, жду Ваших предложений в комментариях.

Бюджет – по договоренности, жду Ваших предложений в комментариях к проекту.

Большая просьба, прежде чем мне писать ответ, ознакомьтесь хорошо с моим видео ТЗ, я там вопросы задаю, на которые жду ответы в

комментариях.

Работаю по СБР.