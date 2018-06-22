Адаптивная, валидная и кроссбраузерная верстка

Необходимо сверстать простой макет + адаптив :[list][*]планшеты[*]мобильные устройства[/list]+ форма подачи заявки --------------------- 6 блоков + 3 слайдера сроки : 3 дня - ко вторнику
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток! Требуется верстальщик со знанием CSS3, HTML5, JS, JQUERY на частые проекты.
В данный момент необходимо сверстать макет PSD, а также исправить недоработки прошлого верстальщика.
На выходе: минимум кода CSS, HTML, JS, JQUERY. Сжатие изображений выполняю сам.
Макет прикреплен, указывайте стоимость и сроки за адаптивную, валидную и кроссбраузерную верстку.
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