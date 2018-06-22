Адаптивная, валидная и кроссбраузерная верстка

HTML-версткаЗавершен24 заявки364 просмотра
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Доброго времени суток! Требуется верстальщик со знанием CSS3, HTML5, JS, JQUERY на частые проекты.

В данный момент необходимо сверстать макет PSD, а также исправить недоработки прошлого верстальщика.

На выходе: минимум кода CSS, HTML, JS, JQUERY. Сжатие изображений выполняю сам.

Макет прикреплен, указывайте стоимость и сроки за адаптивную, валидную и кроссбраузерную верстку.

6 лет назад
YourGambling
Николай 
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 дней назад
Выбранный исполнитель
EasyTactic
Артём 
23 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
6 лет назад
$200
10 дней
Артём работает качественно, правок практически не было! Не понравился срок выполнения проекта, но оговоренные сроки не нарушил, поэтому сотрудничеством доволен.
Всё прошло хорошо. Чёткая постановка задачи. Николай всегда на связи. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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