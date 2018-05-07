Правка верстки

На основании прототипа: https://invis.io/K7H7Q0SUHV9 сделать верстку на бутстрапе в нашем стиле: http://prntscr.com/j7zh5k добавив в прототип такие правки: 1. Добавить, если нет, эти блоки с вопросиками: http://prntscr.com/j7soq3 (Точнее блоки есть, но они пустые. Например, внутри должны быть посты из соц.сети). 2. Заменить ...