Правка верстки

Здравствуйте друзья. Нужно сделать Верстку блога на WordPress. PSD файлы уже имеются. Подробное ТЗ я вышлю в личной переписки при выборе исполнителя.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сверстанная страница, но с расхождениями с макетом. Плюс в некоторых местах очень плохой адаптив. Нужно исправить. Бюджет минимальный. По срокам ограничений нет.
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