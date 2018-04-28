Сверстать простой макет (в3)

$50
HTML-версткаЗавершен5 заявок224 просмотра
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Необходимо сверстать простой макет + адаптив :

  • планшеты
  • мобильные устройства
+ форма подачи заявки

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6 блоков + 3 слайдера сроки : 3 дня - ко вторнику

6 лет назад
trit101
35 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Wokksy
27 летКазахстан
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад
$50
3 дня
очень быстро работает работа принята с первого раза без замечаний и правок ( главное ТЗ внятно писать)
Андрей отличный заказчик, приятный в общение и с хорошим т.з. Рекомендую
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