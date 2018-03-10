Необходимо перенести этот - https://goo.gl/d3CzPh лендинг на последнюю версию Bootstrap (4.1). Требования к финалу: 1. должен иметь тот-же вид и функциональность 2. стили дизайна должны быть в отдельном файле css, то ...
- HTML-верстка3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо добавить до 5 отзывов в Google Maps об сервисном центре по ремонту компьютеров и телефонов. Необходим интервал во времени и разные IP. Принимаются предложения вообще по разным отзывам в разных местах.Социальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужна на php функция фильтра имеющихся данных в таблице mysql. Суть вот в чем работая крон создал дубликаты записей и в итоге таблица содержит свыше 300 тысяч записей их нужно отфильтровать и удалить ...Завершен7 лет назад
Нужно сделать реферальную систему регистрации для сайта,без дизайна и внедрения в рабочий сайт, все будет перенесено и внедрено самостоятельно. Как должно все работать: 1. человек защел на страницу регистрации. 2. ...Завершен7 лет назад
Необходимо написать сервис статистики инстаграм аккаунтов. Скрипт на php чтобы работал на сервере в режиме онлайн. Статистика должна собираться по аккаунтам добавленных в виде логинов (в базе идентифицируются по ID). ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо написать скрипт статистики инстаграм аккаунтов. Скрипт на php чтобы работал на сервере в режиме онлайн. Статистика должна собираться по аккаунтам добавленных в виде логинов (в базе идентифицируются по ID). ...Завершен7 лет назад
Необходим парсер контактов из групп в телеграм (telegram). ================================ Парсер должен заходить последовательно на профиль каждого участка указанной группы или групп (последовательно) и собирать его никнеймы (@nickname) исохранять этот список в через ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
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Требуется скрипт упаковки/распаковки zip архивов Делал когда то для себя, затем успешно забросил из за нехватки времени, остался только очень сырой набросок можно использовать только в качестве примера того что нужно мне ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $100
Требуется рерайтер на постоянной основе, для наполнения сайта материалами по тематике здорового образа. От вас требуется следующее: 1. Поиск интересных материалов (новости, статьи) на тему здорового образа жизни ...Копирайтинг162 заявкиЗакрыт16 лет назад
Необходим рерайт статей на тему здорового образа жизни: на основе zdorovie.dljavseh.ru. Сайт запускается через 2 недели. Необходимо как минимум по 5 материалов для каждой из рублик, всего их 11. Список рублик: ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен16 лет назад
Написать статью с вводным текстом о сайте (по аналогии zdorovie.dljavseh.ru), далее: * описание к 13 разделам сайта (на 200 символов) здоровое питание ароматерапия здоровье женщины фитотерапия лечебный массаж ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен16 лет назад
Необходимо порядка 50-100 качественных уникальных статей на тему стоматологии. В приват писать не стоит! Ваши предложения от других пользователей скрыты. Готов оплатить ваши труды в размере ...Копирайтинг24 заявкиЗакрыт16 лет назад