Благодарю Максима за работу! Все было выполненно в срок и качественно, Максим хороший отличный программист, в работе самого написанного скрипта даже те пожелания которые были за рамками текущего задания, Максимом были выполненны. В общем я не могу сказать что со стороны Максима были какие-то недоработки или неустойки или работа была выполнена некачественно, скажу лишь то что я рад что именно Максима выбрал в качестве исполнителя, так как это человек с хорошим пониманием своего дела!