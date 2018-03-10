rkinfo

Роман rkinfo

 
43 года
16 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Перенести готовый лендинг на Bootstrap 4

    Необходимо перенести этот - https://goo.gl/d3CzPh лендинг на последнюю версию Bootstrap (4.1). Требования к финалу: 1. должен иметь тот-же вид и функциональность 2. стили дизайна должны быть в отдельном файле css, то ...

    BootstrapCSSHTMLJavajQuery
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Написание отзывов на Google.Maps

    Необходимо добавить до 5 отзывов в Google Maps об сервисном центре по ремонту компьютеров и телефонов. Необходим интервал во времени и разные IP.  Принимаются предложения вообще по разным отзывам в разных местах.

    Социальные сети (SMM и SMO)5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Написать на php функцию фильтрации данных в базе mysql

    Нужна на php функция фильтра имеющихся данных в таблице mysql. Суть вот в чем работая крон создал дубликаты записей и в итоге таблица содержит свыше 300 тысяч записей их нужно отфильтровать и удалить ...

    MySQLPHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Написать реферальную систему

    Нужно сделать реферальную систему регистрации для сайта,без дизайна и внедрения в рабочий сайт, все будет перенесено и внедрено самостоятельно.   Как должно все работать: 1. человек защел на страницу регистрации. 2. ...

    HTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Сервис статистики инстаграм аккаунтов

    Необходимо написать сервис статистики инстаграм аккаунтов. Скрипт на php чтобы работал на сервере в режиме онлайн. Статистика должна собираться по аккаунтам добавленных в виде логинов (в базе идентифицируются по ID).   ...

    PHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Скрипт статистики инстаграм

    Необходимо написать скрипт статистики инстаграм аккаунтов. Скрипт на php чтобы работал на сервере в режиме онлайн. Статистика должна собираться по аккаунтам добавленных в виде логинов (в базе идентифицируются по ID).   ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Сбор контактов из групп телеграм

    Необходим парсер контактов из групп в телеграм (telegram). ================================ Парсер должен заходить последовательно на профиль каждого участка указанной группы или групп (последовательно) и собирать его никнеймы (@nickname) исохранять этот список в через ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Скрипт упаковки/распаковки zip архивов

    $50

    Требуется скрипт упаковки/распаковки zip архивов Делал когда то для себя, затем успешно забросил из за нехватки времени, остался только очень сырой набросок можно использовать только в качестве примера того что нужно мне ...

    CSSPHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Рерайт постоянно

    $100

    Требуется рерайтер на постоянной основе, для наполнения сайта материалами по тематике здорового образа. От вас требуется следующее: 1. Поиск интересных материалов (новости, статьи) на тему здорового образа жизни ...

    Копирайтинг162 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Статьи для сайта на тему здоровья

    Необходим рерайт статей на тему здорового образа жизни: на основе zdorovie.dljavseh.ru. Сайт запускается через 2 недели. Необходимо как минимум по 5 материалов для каждой из рублик, всего их 11. Список рублик: ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Описание разделов сайта

    Написать статью с вводным текстом о сайте (по аналогии zdorovie.dljavseh.ru), далее: * описание к 13 разделам сайта (на 200 символов) здоровое питание ароматерапия здоровье женщины фитотерапия лечебный массаж ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

Отзывы фрилансеров

Molen
Павел 
34 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
68 отзывов
$5
10 баллов
7 лет назад
Написать на php функцию фильтрации данных в базе mysql
MySQLPHP
Задача сформулирована понятным языком, для работы предоставлен тестовый файл, всё как и должно быть. Как всегда доволен сотрудничеством!
Все на высоком уровне, рекомендую!
Ответный отзыв
Molen
Павел 
34 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
68 отзывов
$48
10 баллов
7 лет назад
Написать реферальную систему
HTML
Роман сам имеет навыки программирования, поэтому может более внятно поставить задачу и даже явно указать, что и как стоит реализовать. О сотрудничестве лишь положительные впечатления, всем рекомендую!
Все сделано качественно и в срок, выбором исполнителя доволен как и самой работой, благодарю за работу.
Ответный отзыв
verhmax
Максим 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$150
10 баллов
7 лет назад
Скрипт статистики инстаграм
PHP
Отличный заказчик, своевременная оплата, четкое ТЗ.
Благодарю Максима за работу! Все было выполненно в срок и качественно, Максим хороший отличный программист, в работе самого написанного скрипта даже те пожелания которые были за рамками текущего задания, Максимом были выполненны. В общем я не могу сказать что со стороны Максима были какие-то недоработки или неустойки или работа была выполнена некачественно, скажу лишь то что я рад что именно Максима выбрал в качестве исполнителя, так как это человек с хорошим пониманием своего дела!
Ответный отзыв
happy-art
Татьяна 
49 лет
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$160
10 баллов
16 лет назад
Статьи для сайта на тему здоровья
Уже не первый раз сотрудничаю с Романом. Оплата, как и прежде, произведена в полном объеме.
Был обрадован сроками выполнения работы плюс Татьяна пошла мне на встречу и выполнила работы в более рание сроки чем были оговоренны ранее, плюс обрадовало качество выполнения работ, за что собственно отдельное спасибо.
Ответный отзыв
happy-art
Татьяна 
49 лет
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$20
10 баллов
16 лет назад
Описание разделов сайта
Своевременная оплата в полном объеме, приятное общение. Рекомендую как честного заказчика.
Все четко и в срок. Описания очень понравились, все как надо, то что и требовалось. Правки также вносить не пришлось, за квалифицированную работу благодарен. С учетом договоренностей работа обошлась в 575 рублей.
Ответный отзыв