Требуются статьи стоматологической тематики

Компания Альтера-Медия набирает рерайтеров для постоянного сотрудничества. Требуется: 1. опыт работы в рерайте и копирайте. 2. знание seo, html, опыт написания копирайта- рерайта для seo-статей 3. граммотность 4. исполнительность и ответственность. 5. важно умение быстро написать тематические статьи в заданные сроки. оплата: ...
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Необходимо порядка 50-100 качественных уникальных статей на тему стоматологии.
В приват писать не стоит!
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Готов оплатить ваши труды в размере 1$ = статья.
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