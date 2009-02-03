Рерайт

КопирайтингЗакрыт52 заявки693 просмотра
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Компания Альтера-Медия набирает рерайтеров для постоянного сотрудничества.

Требуется:

1. опыт работы в рерайте и копирайте.

2. знание seo, html, опыт написания копирайта- рерайта для seo-статей

3. граммотность

4. исполнительность и ответственность.

5. важно умение быстро написать тематические статьи в заданные сроки.

оплата: 60 руб -1000 символов - копирайт

30 руб. - 1000 символов -рерайт

Способ оплаты либо через электронные платежные системы (яндекс, web-money) или наличными, если Вы проживаете в СПб.

15 лет назад
LyusyaP
Люся 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
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