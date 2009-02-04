Написать 8000 знаков

Требуется глубокий и качественный рерайт статьи из приложения (зарубежная недвижимость, 2000 знаков). Оплата 1 у.е. за 1000 символов без пробелов на ваш счет в системе weblancer после выполнения задания. Оплачивается объем исходного текста. Объем полученного текста ...
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Нужно написать статью о Швейцарии, примерно 8000 знаков.
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