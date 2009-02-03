Написать статью для сайта

Необходимо написать статью на книжную тему с учетом предложенных фраз и выражений.

Состаить её нужно так, чтобы статья была хорошо читаемой и не сложной для людей.

Все предложенные фразы, уложить в разных абзацах.

Общее количество знаков не менее 2 000 тысяч без учёта пробелов.

Буду сматреть портфель и отзывы прежде чем выбрать исполнителя. Если есть отрицательные отзывы

можете не предлагать свои услуги.

Предложения оставляйте на сайте или в аську. На приватные сообщения не смогу ответить.

По результам проделанной работы, если всё понравится, будет предложено написать ещё несколько статей на такую же тематику.