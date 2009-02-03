Написать статью для сайта

$20
КопирайтингЗавершен18 заявок312 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо написать статью на книжную тему с учетом предложенных фраз и выражений.

Состаить её нужно так, чтобы статья была хорошо читаемой и не сложной для людей.

Все предложенные фразы, уложить в разных абзацах.

Общее количество знаков не менее 2 000 тысяч без учёта пробелов.

Буду сматреть портфель и отзывы прежде чем выбрать исполнителя. Если есть отрицательные отзывы

можете не предлагать свои услуги.

Предложения оставляйте на сайте или в аську. На приватные сообщения не смогу ответить.

По результам проделанной работы, если всё понравится, будет предложено написать ещё несколько статей на такую же тематику.

15 лет назад
kydesnik07
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
Everrest
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
Всё очень понравилось, и какой человек и как ответственно подходит к работе. Чувствуется педантичность, но это ведь хорошо для выполнеия такой работы. Написанная статья оказалась выше моих похвал, что интересно статья очень приятна на чтение. Написал быстрее заявленного срока, это говорит о профессионализме этого человека. У меня даже настроение повысилось от прочтения. Рекомендую, с ним приятно работать!
Отличный заказчик, адекватный человек. Хорошая постановка задачи, реальные сроки выполнения. Своевременная оплата работы. Работал без предоплаты - все отлично, все по договору. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую!
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