Корректировка статьи

$50
КопирайтингЗакрыт15 заявок579 просмотров
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Во вложении статья написанная для журнала "Эксперт" академиком РАН.

В журнале нам сказали, что возьмут эту статью если мы ее переделаем, т.к. она:

слишком академическая, размытая, нет одной общей идеи, нет лиц, нет фраз и сократить на 30-35(%)

В общем задача переверстать статью так, чтоб ее взяли в "Эксперт"

Срок: очень срочно, сегодня-завтра (сейчас 02-02-09)

15 лет назад
Runay
Россия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 отзывов
Выбранные исполнители
LubovST
45 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
15 лет назад
$15
1 день
Приятно было работать с заказчиком. Был на связи, оплатил все, как обещал. Видно, что человек серьезный и ответственный. Рада буду сотрудничать в дальнейшем.
kravtsovaV
Виктория 
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
64 отзыва(-1)
15 лет назад
$15
1 день
Четко сработались с заказчиком, оплата вовремя. Хотелось бы узнать о результатах сдачи статьи.
korotovskihe
47 летКиргизия
17 лет в сервисе
Был
год назад
15 лет назад
$12
1 день
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