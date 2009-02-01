Корректировка статьи

Во вложении статья написанная для журнала "Эксперт" академиком РАН.

В журнале нам сказали, что возьмут эту статью если мы ее переделаем, т.к. она:

слишком академическая, размытая, нет одной общей идеи, нет лиц, нет фраз и сократить на 30-35(%)

В общем задача переверстать статью так, чтоб ее взяли в "Эксперт"

Срок: очень срочно, сегодня-завтра (сейчас 02-02-09)