Написание статьи

$2
КопирайтингЗавершен43 заявки796 просмотров
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Что нужно:

периодическое написание статей(небольших) с оформлением на сайт(картинка к статье и т.п) тематика ногти,уход за ними,уход за руками.оплата яндекс деньги.

15 лет назад
Blackkkkkk
Александр 
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
jul_iv
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
15 лет назад
$2
1 день
Замечательный исполнитель,рерайт вообще супер.доволен.рекомендую.продолжаем сотрудничать.
Четко поставленная задача, быстрая оплата без проблем, приятное общение :))
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