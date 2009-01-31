Нужна статья на тему: "Путешествие в Болгарию", объёмом 6-6,5 тысяч знаков без пробелов. Статья должна быть уникальная, интересная и иллюстрирована фотографиями (не менее 3-4 шт) по теме.

За весь материал плачу не больше $5 через ВебМани.

Предпочтение опытным копирайтерам, имеющим в портфолио статьи о путешествиях и туризме.