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Нужна статья на тему: "Путешествие в Болгарию", объёмом 6-6,5 тысяч знаков без пробелов. Статья должна быть уникальная, интересная и иллюстрирована фотографиями (не менее 3-4 шт) по теме.
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Предпочтение опытным копирайтерам, имеющим в портфолио статьи о путешествиях и туризме.
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