Нужны рерайтера на сайт про фильмы!

Добрый день. Нужен рерайт по следующим тематикам: gps карты windows антивирус касперского На каждую нужно статью - 2500-3000 символов. Исходники Ваши. Нужны ТОЛЬКО УНИКАЛЬНЫЕ тесты после рерайта. Будем строго проверять. нужно к 17-30 мск сегодня Оплата 1$ за 1000 зн с ...