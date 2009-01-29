Цель обращения: Целью обращения является привлечение внимания нотариуса к нашему обращению с предложением о сотрудничестве. Стоит уделить внимание в первую очередь удобству сотрудничества, а не например возможностью получения материального вознаграждения (другими словами мы не ...
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Нужно придумать Название + доменное имя + слоган для небольшой соц сети в дальнем зарубежье.
Название должно быть общего характера, яркое и запоминающееся.
Правильно писаться и легко читаться.
Быть простым в запоминании и написании как русскими буквами так и латинскими.
Если кто-то предложит сразу имя и логотип – будем только рады!!! за лого цена отдельная.
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