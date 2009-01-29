# 1 — $

Нужно придумать Название + доменное имя + слоган для небольшой соц сети в дальнем зарубежье.

Название должно быть общего характера, яркое и запоминающееся.

Правильно писаться и легко читаться.

Быть простым в запоминании и написании как русскими буквами так и латинскими.

Если кто-то предложит сразу имя и логотип – будем только рады!!! за лого цена отдельная.