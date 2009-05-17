Копирайт статей на английском языке

КопирайтингЗавершен3 заявки130 просмотров
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Требуется грамотный SEO-копирайтер для долгосрочного сотрудничества.

15 лет назад
chekist
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Выбранный исполнитель
Affina
43 годаУкраина
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
15 лет назад
$5
1 день
Очень грамотный и компетентный копирайтер. Знает своё дело на 5+. Больше всего порадовало понимание с полуслова того что нужно сделать и какого результата необходимо достигнуть.
Довольна сотрудничеством. Четкое ТЗ и своевременная оплата. Спасибо
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