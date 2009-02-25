Описания категорий для магазина (SEO тексты).

Необходимо написать пресс-релиз на англ. по тематике уникальной соц. сети! Предпочтение будет отдано человеку, который имеет опыт(и соответственно базу) публикации в заграничных сми(интернет/бумага) Цена договорная. Наличие отзывов обязательно! Возможна постоянная работа.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В общей сложности будет заказано не менее 250 описаний категорий товаров для интернет-магазина.
Каждое описание должно состоять из ~1000 символов, быть понятным и легким в чтении, а также содержать в себе ключевые слова, которые я предоставлю (от 10 до 100 для каждого описания). На выходе хочется получить текстовые файлы с тегами абзацев p и парочкой выделений strong и em.
В дальнейшем поэтапное выполнение и оплата соответственно.
На конкурс даю пробное задание на 15 ключей (см. вложение) и ~500 символов на выходе.
По результатам присланных Вами тестовых описаний и будет выбран победитель - исполнитель всего проекта.
Ps. В личку и аську просьба не беспокоить. Условия конкурса подробно расписаны. Ваши варианты, а также итоговые! цены оставляйте в данном конкурсе.
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