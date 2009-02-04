Придумать название для антивирусного ПО

$15
КопирайтингЗавершен13 заявок1274 просмотра
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#1$

Требуется придумать название для антивируса, который будет продаваться на западных рынках для Windows.

Название должно быть англоязычным, запоминающимся, уникальным, связанным с антивирусной тематикой.

Антивирус первой версии обладает стандартным функционалом для программ подобного класса.

В наличии:

- Антивирусный сканер с регулируемой глубиной сканирования.

- Антивирусная регулярно обновляемая база данных.

- Программный файерволл.

- Онлайн сканер.

Хотелось бы получить 5 вариантов названий + соответствующие варианты доменов в зоне com для регистрации фирменного сайта.

_Кандидатов не имеющих опыта в решении подобных задач убедительная просьба не беспокоить_

15 лет назад
AlexMat
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Победители конкурса
LadyM
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
15 лет назад
Людмила быстро и без всяких церемоний предложила несколько названий для антивирусного софта за что и получила обещанное вознаграждение. Приятно иметь дело с креативными и расторопными людьми :).
Очень было приятно работать с Александром! Четко сформулированное задание, быстрая и своевременная оплата! Очень рекомендую!!! Прекрасный Заказчик! Буду рада дальнейшему сотрудничеству!
ExLibris
Ольга 
46 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
15 лет назад
Ольга оперативно предложила отличное название для антивируса, которое понравилось абсолютно всем. Приятно иметь дело с креативными людьми :).
Искренне рада тому, что довелось сотрудничать с Александром! Грамотно поставленная задача, моментальная оплата, вежливость и корректность в общении – все на высоте! Желаю всем фрилансерам побольше таких заказчиков и очень надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Заявки фрилансеров
LadyM
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
15 лет назад
ExLibris
Ольга 
46 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
15 лет назад
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