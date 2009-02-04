Придумать название для антивирусного ПО

# 1 — $

Требуется придумать название для антивируса, который будет продаваться на западных рынках для Windows.

Название должно быть англоязычным, запоминающимся, уникальным, связанным с антивирусной тематикой.

Антивирус первой версии обладает стандартным функционалом для программ подобного класса.

В наличии:

- Антивирусный сканер с регулируемой глубиной сканирования.

- Антивирусная регулярно обновляемая база данных.

- Программный файерволл.

- Онлайн сканер.

Хотелось бы получить 5 вариантов названий + соответствующие варианты доменов в зоне com для регистрации фирменного сайта.

_Кандидатов не имеющих опыта в решении подобных задач убедительная просьба не беспокоить_