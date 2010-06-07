Опыт работы: более 8 лет
selea.ru – сентябрь - ноябрь 2016
Комплексное наполнение сайта информацией. Заполнение карточек товара. Подбор и обработка изображений.
poremontu.ru – с февраля 2010 по июнь 2016
Создание новой структуры сайта. Комплексное наполнение информацией. Подбор и обработка изображений. Написание уникальных статей и корректировка существующих материалов (ремонтно-строительная тематика). Создание уникальных описаний для всех товарных позиций интернет-магазина (стройматериалы). Seo-оптимизация. Составление баз данных. Взаимодействие с СМИ, интернет-изданиями, интернет-порталами.
tuningoff.ru – с февраля 2010 по июнь 2016
Создание новой структуры сайта. Комплексное наполнение информацией. Подбор и обработка изображений. Написание уникальных статей (автомобильная тематика). Создание уникальных описаний для всех товарных позиций интернет-магазина (автозапчасти). Seo-оптимизация. Составление баз данных.
serialdvd.ru – с июня 2009 по январь 2010
Создание уникальных описаний кино- и мультсериалов. Подбор и обработка изображений. Размещение на сайте. Seo-оптимизация.
thaivilla.ru, thaiproperty.ru, thaireal.ru, samuiproperty.ru, thaisale.ru, samuiland.ru, realtythai.ru, phuket-estate.ru – с января по декабрь 2009
Перенос информации на сайты заказчика с англоязычных партнёрских сайтов, посвящённых продаже и аренде недвижимости на Таиланде. В том числе: перевод, создание уникальных описаний каждого объекта недвижимости, обработка изображений.
О себе:
К работе подхожу очень ответственно!
Осуществляю:
- наполнение сайтов контентом,
- перенос информации,
- подбор и обработку изображений, фотографий,
- нейминг,
- подбор доменных имён,
- создание слоганов,
- поиск информации по заданной тематике,
- составление баз данных на русском, английском, французском и украинском языках,
- seo-оптимизацию.
Практикую написание текстов на любые темы, в том числе и рекламного содержания с уникальностью 100%. Также выполняю высококачественный рерайт с требуемым процентом уникальности.
Более 8 лет работаю в сфере фриланса. Сотрудничаю с биржей удалённой работы «Weblancer».
Предыдущие 11 лет посвятила сфере маркетинга и рекламы. Последняя должность – начальник отдела маркетинга и рекламы аутсорсинговой компании.
Отзывы о моей работе можно посмотреть здесь:
https://www.weblancer.net/users/LadyM/reviews/
Контактная информация:
e-mail: [email protected]
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