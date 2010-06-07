LadyM

Людмила LadyM

 
42 годаУкраина/Запорожье
15 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
К работе подхожу очень ответственно! Гарантирую высокое качество и своевременность исполнения Ваших заказов!

Опыт работы: более 8 лет

selea.ru – сентябрь - ноябрь 2016

Комплексное наполнение сайта информацией. Заполнение карточек товара. Подбор и обработка изображений.

 

poremontu.ru – с февраля 2010 по июнь 2016

 

Создание новой структуры сайта. Комплексное наполнение информацией. Подбор и обработка изображений. Написание уникальных статей и корректировка существующих материалов (ремонтно-строительная тематика). Создание уникальных описаний для всех товарных позиций интернет-магазина (стройматериалы). Seo-оптимизация. Составление баз данных. Взаимодействие с СМИ, интернет-изданиями, интернет-порталами.

 

tuningoff.ru – с февраля 2010 по июнь 2016

 

Создание новой структуры сайта. Комплексное наполнение информацией. Подбор и обработка изображений. Написание уникальных статей (автомобильная тематика). Создание уникальных описаний для всех товарных позиций интернет-магазина (автозапчасти). Seo-оптимизация. Составление баз данных.

 

serialdvd.ru – с июня 2009 по январь 2010

 

Создание уникальных описаний кино- и мультсериалов. Подбор и обработка изображений. Размещение на сайте. Seo-оптимизация.

 

thaivilla.ru, thaiproperty.ru, thaireal.ru, samuiproperty.ru, thaisale.ru, samuiland.ru, realtythai.ru, phuket-estate.ru – с января по декабрь 2009

Перенос информации на сайты заказчика с англоязычных партнёрских сайтов, посвящённых продаже и аренде недвижимости на Таиланде. В том числе: перевод, создание уникальных описаний каждого объекта недвижимости, обработка изображений.

 

О себе:

К работе подхожу очень ответственно!

 

Осуществляю:

 

- наполнение сайтов контентом,

- перенос информации,

- подбор и обработку изображений, фотографий,

- нейминг,

- подбор доменных имён,

- создание слоганов,

- поиск информации по заданной тематике,

- составление баз данных на русском, английском, французском и украинском языках,

- seo-оптимизацию.

 

Практикую написание текстов на любые темы, в том числе и рекламного содержания с уникальностью 100%.  Также выполняю высококачественный рерайт с требуемым процентом уникальности.

Более 8 лет работаю в сфере фриланса. Сотрудничаю с биржей удалённой работы «Weblancer».

Предыдущие 11 лет посвятила сфере маркетинга и рекламы. Последняя должность – начальник отдела маркетинга и рекламы аутсорсинговой компании.

 

Отзывы о моей работе можно посмотреть здесь:

https://www.weblancer.net/users/LadyM/reviews/

 

Контактная информация:

e-mail: [email protected]

SEO-оптимизация
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Отзывы заказчиков
HelenM
Елена 
43 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
$30
10 баллов
7 лет назад
Наполнение интернет-магазина на WordPress
Людмила быстро вникла в алгоритм работы, оперативно внесла правки и работа была окончена ранее поставленного срока. Рекомендую Людмилу как ответственного и добросовестного исполнителя.
Елена прекрасный заказчик! Задача была поставлена чётко, оплата за работу была сделана мгновенно! Очень рекомендую! Буду рада дальнейшему сотрудничеству!
Ответный отзыв
OZware
Андрей 
44 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$150
10 баллов
14 лет назад
Необходимо собрать информацию по странам из Wiki
Однозначно оценка 10+, работа выполнена на отлично! Работа сделана очень качественно и даже ничего дополнительно исправлять не нужно. Рекомендую!
Очень было приятно сотрудничать с Андреем! Четкая постановка задачи, быстрая оплата и замечательное общение! От души рекомендую!
Ответный отзыв
afran
Роман 
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$200
10 баллов
14 лет назад
Пересортировать каталог магазина (приватно LadyM)
Не первый раз сотрудничаем с Людмилой и, я уверен, не последний! Людмила, на протяжении 6-ти дней, работала практически круглосуточном режиме. Это было крайне важно для нас , так как магазин действующий. Задание выполнено на отлично, лучше - придумать сложно. Людмила за 6 дней сделала то, что мы не могли сделать больше года! Спасибо вам огромное!
Как всегда сотрудничество с Романом доставило огромное удовольствие и множество положительных эмоций! Роман относится к тем людям, с которыми невероятно приятно работать в одной команде, ведь он всегда поможет в случае возникновения каких-либо вопросов, даст нужный совет и всегда четко сформулирует задачу!!! Надеюсь, что наша работа продолжится еще много раз! Действительно очень рада нашему сотрудничеству!!! Всего наилучшего и самого доброго, Вам Роман!
Ответный отзыв
romanp
Роман 
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$66
10 баллов
14 лет назад
Регистрация сайта в каталогах
Круто!!! рекомендуем, проверено PocИнфoTex
Роман - прекрасный заказчик!!! Очень довольна сотрудничеством с ним! Четкая постановка задачи, всевозможная помощь во время работы, своевременная оплата и замечательное продуктивное общение!
Ответный отзыв
lucky777
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$50
10 баллов
14 лет назад
Наполнение сайта картинками
Быстро вникла и выполнила задание, не пришлось объяснять все "на пальцах". Рекомендую.
Прекрасный заказчик! Четкое задание, постоянное взаимодействие, быстрая оплата! Рекомендую!
Ответный отзыв
Наполнение сайтов
9 отзывов
$2/час
от $1от 1 часа
#80