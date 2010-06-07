К работе подхожу очень ответственно! Гарантирую высокое качество и своевременность исполнения Ваших заказов!

Опыт работы: более 8 лет

selea.ru – сентябрь - ноябрь 2016

Комплексное наполнение сайта информацией. Заполнение карточек товара. Подбор и обработка изображений.

poremontu.ru – с февраля 2010 по июнь 2016

Создание новой структуры сайта. Комплексное наполнение информацией. Подбор и обработка изображений. Написание уникальных статей и корректировка существующих материалов (ремонтно-строительная тематика). Создание уникальных описаний для всех товарных позиций интернет-магазина (стройматериалы). Seo-оптимизация. Составление баз данных. Взаимодействие с СМИ, интернет-изданиями, интернет-порталами.

tuningoff.ru – с февраля 2010 по июнь 2016

Создание новой структуры сайта. Комплексное наполнение информацией. Подбор и обработка изображений. Написание уникальных статей (автомобильная тематика). Создание уникальных описаний для всех товарных позиций интернет-магазина (автозапчасти). Seo-оптимизация. Составление баз данных.

serialdvd.ru – с июня 2009 по январь 2010

Создание уникальных описаний кино- и мультсериалов. Подбор и обработка изображений. Размещение на сайте. Seo-оптимизация.

thaivilla.ru, thaiproperty.ru, thaireal.ru, samuiproperty.ru, thaisale.ru, samuiland.ru, realtythai.ru, phuket-estate.ru – с января по декабрь 2009

Перенос информации на сайты заказчика с англоязычных партнёрских сайтов, посвящённых продаже и аренде недвижимости на Таиланде. В том числе: перевод, создание уникальных описаний каждого объекта недвижимости, обработка изображений.

О себе:

К работе подхожу очень ответственно!

Осуществляю:

- наполнение сайтов контентом,

- перенос информации,

- подбор и обработку изображений, фотографий,

- нейминг,

- подбор доменных имён,

- создание слоганов,

- поиск информации по заданной тематике,

- составление баз данных на русском, английском, французском и украинском языках,

- seo-оптимизацию.

Практикую написание текстов на любые темы, в том числе и рекламного содержания с уникальностью 100%. Также выполняю высококачественный рерайт с требуемым процентом уникальности.

Более 8 лет работаю в сфере фриланса. Сотрудничаю с биржей удалённой работы «Weblancer».

Предыдущие 11 лет посвятила сфере маркетинга и рекламы. Последняя должность – начальник отдела маркетинга и рекламы аутсорсинговой компании.

Отзывы о моей работе можно посмотреть здесь:

https://www.weblancer.net/users/LadyM/reviews/

Контактная информация:

e-mail: [email protected]