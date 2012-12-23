OZware

Андрей OZware

 
44 годаРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад

1. Прежде чем взяться за проект, внимательно читайте ТЗ

2. По аське и скайпу общаюсь очень редко, включаю в лучшем случае 1 раз в сутки, поэтому для оперативной связи лучше всего писать на e-mail.

3. Пишите по существу, задавайте конкретные вопросы

4. Никакой предоплаты (возможна работа через сервис безопасного проведения сделок). Для маленьких проектов оплата по факту сделанной работы, в крупных проектах оплата разбивается по этапам. Предоплата возможна только для исполнителей, с которыми я уже работал ранее.

5. ТЗ по ходу работы очень часто дополняется и чуть корректируется, все как в реальной жизни и в реальных проектах. Большое количество изменений и дополнений я обычно оплачиваю дополнительно (если работы сделано действительно больше, чем планировалось в ТЗ)

6. По срокам обычно не подгоняю, если требуется, то сроки выполнения можно увеличить. Для меня очень важно качество работы

7. В заявке на тендер указывайте сразу сумму и сроки, в любом случае по результатам переговоров их можно будет подкорректировать

8. Я априори отношусь с уважением к исполнителю, соблюдаю правила делового общения и обращаюсь на "вы". От вас я хочу получить такое же отношение. Всякие фамильярности, "тыкания" и неадекватность отбивают у меня желание в дальнейшем сотрудничестве с вами.

9. Если я прошу прислать мне примеры выполненных работ, то нужно либо их прислать, либо честно сказать, что их нет. Я все понимаю, все когда-то начинали с нуля.

10. Сам я в прошлом профессиональный программист, поэтому бесполезно меня переубеждать в сложности, невыполнимости и ненужности проекта: я все отлично себе представляю и вполне адекватно оцениваю сложность проекта, сроки его выполнения и нужную квалификацию исполнителя

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
3
безопасных платежей

  • Подбор лучших товаров, конкурс для аналитиков

    $100

    Есть статья, которая является обзором самых лучших товаров для определенной группы товаров. Нужно для этой статьи подобрать самые лучшие товары (топ товаров).  Статья написана на английском языке. Основная аудитория статьи – жители США. Товары берутся с ...

    Редактирование и Корректура1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нужно для списка картинок добавить белый фон

    $15

    Есть 584 небольшие картинки. У каждой картинки фон прозрачный. Нужно этот фон сделать белым (#FFFFFF). Новую картинку нужно сохранить под новым именем: добавить в начало имени букву w, например, вместо logo100x50-1.png картинка должна быть сохранена ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Необходимо разработать модуль комментариев для Yii

    $500

    Нужно разработать модуль комментариев для Yii 1.1.13, подробное ТЗ находится вот тут: http://yadi.sk/d/WiwMO1on3eqg4 Предпочтение отдается разработчикам, имеющим опыт разработки модулей для Yii (приведите примеры ваших работ на Yii). Если сотрудничество сложится удачно, то на очереди есть еще ...

    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужно найти адреса сайтов организаций

    $50

    Нужно собрать адреса сайтов страховых компаний России. Исходный excel-файл находится вот здесь: http://yadi.sk/d/Y0tmvX412v5rW В нем нужно заполнить столбец "Адрес сайта" и выслать результаты работы мне на e-mail. Для поиска адреса сайта нужно делать следующее: 1. берем название страховой компании ...

    Редактирование и Корректура1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нужно написать парсер xls-файла

    $50

    Нужно написать парсер, который преобразует данные из xls-файла в БД mysql. Результатом работы является написанный и работающий парсер, а также дамп базы с валидными данными. Все подробности - во вложенном файле. Оплата - WebMoney WMR. Бюджет и срок - ...

    MySQL
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Необходимо просклонять список слов по падежам

    $33

    Необходимо просклонять список городов и регионов по всем падежам русского языка и занести результаты в прикрепленный excel-файл. Для примера я просклонял первые 2 строчки в файле. Удобная таблица для склонения по падежам (можно всегда ее держать перед ...

    Редактирование и Корректура1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нужно разработать парсер Авито

    $500

    Требуется разработать парсер Авито. Инструменты, способы реализации - тут выбор за вами. Была попытка сделать парсер на Xedant Human Emulator - не получилось по техническим причинам (сама программа парсинга зависала, даже скрипты не получилось доработать). Парсить можно либо ...

    PHP
    Веб-программирование2 исполнителя
    Завершен
    11 лет назад

  • Парсер информации по банкам на PHP

    $150

    Требуется разработать парсер информации по банкам и их банкоматам с сайта sravni .ru. Информация берется отсюда (пример для Сбербанка): sravni .ru/bank/sberbank-rossii/otdelenija/ и sravni .ru/bank/sberbank-rossii/bankomaty/ Парсер должен работать на PHP 5.2, данные должны записываться в БД MySQL. Парсер ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Необходимо собрать информацию (простой copy-paste)

    $50

    Необходимо собрать недостающую информацию по банкам (1 файл) и районам городов России (2 файл). 1 файл: В файле находится информация по банкам. Нужно заполнить пустые ячейки. Первые 2 столбца с номерами трогать не нужно (удалять, изменять цифры). Название банка ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Необходимо сделать клон сайта catalog-svadba .ru

    Есть сайт catalog-svadba .ru, мне нужно сделать его клон, только не полностью весь функционал, а его часть. НЕ нужно делать следующий функционал: 1. Невеста месяца 2. Рейтинг 3. Добавление виджета на Яндекс 4. Админку и профиль пользователей Все остальное нужно скопировать. Форум ...

    PHP
    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создание модуля кредитного калькулятора на Drupal6

    Нужно повторить функционал кредитного калькулятора с сайта calculator-credit.ru. Сделать нужно один в один по функционалу, только при нажатии на кнопку "Рассчитать" нужно не перегружать страницу (не отправлять POST-запрос, как в примере). Лучше всего это сделать ...

    JavascriptHTMLDrupalAjax
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужно найти форумы по заданным тематикам

    $50

    Необходимо найти тематические форумы по заданным тематикам: --- Политика В мире Общество Происшествия Экономика / Финансы Экономика / Энергетика Экономика / Металлургия Экономика / Транспорт Экономика / Страхование Экономика / Недвижимость Экономика (прочие тематики) Спорт / Футбол Спорт / Хоккей Спорт / Баскетбол Спорт / Теннис Спорт / Автоспорт Спорт / Единоборства Спорт (прочие ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Нужно найти много картинок

    $500

    Есть много тематических сайтов, для каждого из них нужно найти тематические картинки. Каждый сайт разбит на несколько разделов по тематикам, у каждого сайта число этих разделов разное. Задание на поиск: 1. нужно найти для 2139 разделов тематические ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Необходимо собрать информацию по странам из Wiki

    $150

    Необходимо собрать географическую информацию по всем странам мира кроме России, информацию нужно начинать искать отсюда: http://en.wikipedia.org/wiki/Cities_of_present-day_nations_and_states Географическая информация - это название города на английском, на русском и его координаты в десятичной форме (например, 44.6, 40.083333). Результат ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Нужно написать парсер(ы) заданного списка форумов

    Есть список форумов, сгруппированных по типу используемого движка (пока что это только IPB, phpBB и vBulletin). Нужно написать парсер контента с этих форумов на PHP (можно несколько парсеров, на каждый тип движка). Парсер должен быть ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужно написать парсер Яндекс.Маркета

    $100

    Нужна реализация парсера, чтобы его можно было запускать в фоновом режиме на сервере (например, php). Требования такие: 1. парсит по заданной категории 2. вытаскивает название товара, картинку (увеличенную), торговую марку (бренд), цену и описание товара 3. вся информация записывается ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Необходимо собрать информацию из Википедии

    $30

    Необходимо собрать информацию по всем субъектам Российской Федерации ( http://tinyurl.com/yc8v4nh ) Берется каждый субъект (республика, область, край и т.п., кроме Москвы и Санкт-Петербурга) и по каждому субъекту вытаскивается список населенных пунктов ( http://tinyurl.com/yzjtplq ). Далее по ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Требуется рерайт для двух сайтов про автомобили

    $200

    Есть два сайта автомобильной тематики, каждый сайт рассказывает про определенную автомобильную марку. Нужно добавлять на каждый сайт автомобильные новости. Новости есть двух типов: про конкретную автомобильную марку и просто авто новости общей тематики. Отличия в способе ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Нужно найти 384 статьи по заданным тематикам

    $100

    Нужно найти статьи с объемом от 3К знаков (без учета пробелов) по заданным тематикам. Я даю список тематик (это краткое описание сайта, где будет размещаться найденная статья), ваша задача - найти хорошую статью по заданной тематике. Что ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Нужен рерайт большого количества статей

    $150

    Задача состоит из 2 частей: 1. по заданным тематикам ищутся статьи для рерайта; 2. найденные статьи переписываются. Всего надо найти и переписать 253 статьи. Требования к каждой статье: 1. объем - 3-4 тыс. знаков без пробелов; 2. процент уникальности по каждой ...

    Копирайтинг38 заявок
    Закрыт
    14 лет назад
  • Показать больше заказов
Отзывы фрилансеров
netekspert
Александр 
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
день назад
$15
10 баллов
10 лет назад
Нужно для списка картинок добавить белый фон
Очень доволен сотрудничеством с Андреем, работу принял без задержек и сразу же провел оплату. Спасибо!
Александр справился с задачей быстро и все сделал качественно.
Ответный отзыв
Miss_Valeria
Валерия 
35 летМолдова
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Нужно найти адреса сайтов организаций
Приятный заказчик, своевременная оплата. Спасибо за сотрудничество, обращайтесь=).
Валерия справилась с задачей очень хорошо и даже раньше сроке. Рекомендую.
Ответный отзыв
majestic
Денис 
43 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Нужно написать парсер xls-файла
Все ок, спасибо.
Денис отлично справился с этим сложным заданием, т.к. пришлось делать парсинг по неструктурированным данным. Работой доволен.
Ответный отзыв
artzavod
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
$1000
10 баллов
11 лет назад
Нужно разработать парсер Авито
Очень хорошее техническое задание и очень интересный проект. Четкие, своевременные и подробные ответы на все возникающие в процессе работы вопросы. Моментальная оплата. Наилучшие рекомендации! Буду рад сотрудничать в будущем.
Евгений - единственный фрилансер, который взял данный сложный проект и выполнил его в срок, в то время как другие просто исчезали. Код написан грамотно, парсер работает хорошо. Рекомендую!
Ответный отзыв
linguafranca
Таша 
40 летВеликобритания
12 лет в сервисе
Была
2 дня назад
$33
10 баллов
11 лет назад
Необходимо просклонять список слов по падежам
Ответственный и надёжный заказчик. Четко сформулированные требования к работе и незамедлительная оплата по выполнении. Мои самые лучшие рекомендации.
Работа сделана быстро и качественно. Рекомендую!
Ответный отзыв