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1. Прежде чем взяться за проект, внимательно читайте ТЗ
2. По аське и скайпу общаюсь очень редко, включаю в лучшем случае 1 раз в сутки, поэтому для оперативной связи лучше всего писать на e-mail.
3. Пишите по существу, задавайте конкретные вопросы
4. Никакой предоплаты (возможна работа через сервис безопасного проведения сделок). Для маленьких проектов оплата по факту сделанной работы, в крупных проектах оплата разбивается по этапам. Предоплата возможна только для исполнителей, с которыми я уже работал ранее.
5. ТЗ по ходу работы очень часто дополняется и чуть корректируется, все как в реальной жизни и в реальных проектах. Большое количество изменений и дополнений я обычно оплачиваю дополнительно (если работы сделано действительно больше, чем планировалось в ТЗ)
6. По срокам обычно не подгоняю, если требуется, то сроки выполнения можно увеличить. Для меня очень важно качество работы
7. В заявке на тендер указывайте сразу сумму и сроки, в любом случае по результатам переговоров их можно будет подкорректировать
8. Я априори отношусь с уважением к исполнителю, соблюдаю правила делового общения и обращаюсь на "вы". От вас я хочу получить такое же отношение. Всякие фамильярности, "тыкания" и неадекватность отбивают у меня желание в дальнейшем сотрудничестве с вами.
9. Если я прошу прислать мне примеры выполненных работ, то нужно либо их прислать, либо честно сказать, что их нет. Я все понимаю, все когда-то начинали с нуля.
10. Сам я в прошлом профессиональный программист, поэтому бесполезно меня переубеждать в сложности, невыполнимости и ненужности проекта: я все отлично себе представляю и вполне адекватно оцениваю сложность проекта, сроки его выполнения и нужную квалификацию исполнителя
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