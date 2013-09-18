Нужно для списка картинок добавить белый фон

Нужно отредактировать скан фотографии. Нужно убрать старые данные и поставить новые! Срочно!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть 584 небольшие картинки. У каждой картинки фон прозрачный. Нужно этот фон сделать белым (#FFFFFF). Новую картинку нужно сохранить под новым именем: добавить в начало имени букву w, например, вместо logo100x50-1.png картинка должна быть сохранена под именем wlogo100x50-1.png
По идее нужно добавить дополнительный белый фон, потом объединить их и сохранить результат под новым именем. Я так понимаю, что в фотошопе это можно как-то массово сделать за 10 минут. Нужны именно те исполнители, которые умеют такое делать в фотошопе (ну или меняйте все картинки руками).
Оплата в вебмани, стоимость 15 USD. Нужно сделать до завтра.
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