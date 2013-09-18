Нужно для списка картинок добавить белый фон

$15
Обработка фотографийЗавершен6 заявок254 просмотра
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Есть 584 небольшие картинки. У каждой картинки фон прозрачный. Нужно этот фон сделать белым (#FFFFFF). Новую картинку нужно сохранить под новым именем: добавить в начало имени букву w, например, вместо logo100x50-1.png картинка должна быть сохранена под именем wlogo100x50-1.png

По идее нужно добавить дополнительный белый фон, потом объединить их и сохранить результат под новым именем. Я так понимаю, что в фотошопе это можно как-то массово сделать за 10 минут. Нужны именно те исполнители, которые умеют такое делать в фотошопе (ну или меняйте все картинки руками).

Оплата в вебмани, стоимость 15 USD. Нужно сделать до завтра.

10 лет назад
OZware
Андрей 
44 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
netekspert
Александр 
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 дня назад
10 лет назад
$15
1 день
Александр справился с задачей быстро и все сделал качественно.
Очень доволен сотрудничеством с Андреем, работу принял без задержек и сразу же провел оплату. Спасибо!