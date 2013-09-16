Для магазина женской одежды нужно три плаката размером 1м*1м Это должен быть портер симпатичной девушки в трех ракурсах (фото девушки в разлиных позах). Цветовая гамма должна быть осенней. Пожалуйста, указывайте цену.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно отредактировать скан фотографии. Нужно убрать старые данные и поставить новые! Срочно!
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