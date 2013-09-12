Сделать из нескольких фотографий одну картинку размером 900х250 пикселей
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно убрать водяной знак на ксерокопии А4 (неполный скан прикреплен).
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