Обработать 14 картинок.

Обработка фотографийЗавершен8 заявок266 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

По ссылке www.espressomaster.ru/pic777.zip

архив со сканами pdf отвратительного качества. Необходимо вырезать картинки (подробнее в архиве)

и максимально вытянуть их по качеству.

Пожалуйста, Вашу цену и ссылки на работы связанные с обработкой изображений.

Оплата WMZ

10 лет назад
juicemaster
Яков 
54 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
ivan09
Яков 
56 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад
$10
2 дня
Очень и очень достойно. Большое спасибо, за работу, Яков
Сотрудничеством доволен. Заказчик отличный! Рекомендую!
  • Похожие заказы

  • Обработчик фотоматериала

    Приглашаем в команду единомышленника, имеющего опыт обработки большого количества фотоматериалов, навыки быстрого "серфинга" по программам Adobe Photoshop и Lightroom, желание работать и развиваться. Основные обязанности: - удаленная работа с большим количеством фотоматериалов; - сортировка, цвето-контрастокоррекция, ретушь; - работа ...

    Обработка фотографий14 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Фотоколлаж

    Необходимо создание фотоколлажа. Стиль фотоколлажа - классический, так как делается для организации. На фото необходимо разместить 40 фото (портретные фото сотрудников). а также в центр коллективное фото. От Вас сроки и цены, а также черновики, примеры своих ...

    Обработка фотографий10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Уменьшить фото jpg

    20 фото JPG, размером 3844х5616, надо скачать с сайта (91м), уменьшить до 700х1050, вес до 250 кб (оптимально 110–150) разрешение 96 точек на дюйм. Переименовать по маске артикул_1, артикул_2 и тп И дополнительно вырезать из фото ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Подготовка картинок для выкладки Интернет-магазин

    Добрый день! Имеем порядка 2000 шт картинок товара. Необходима доработка картинок перед тем, как они будут выложены в Интернет-магазин. 1) Подрезать все фотографии под один размер (попозже смогу сказать какой); 2) Фон сделать везде белым, где это потребуется; 3) ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Подредактировать картинку

    Приветствую Вас Фрилансеры! Есть картинка http://st.gdefon.com/wallpapers_original/wallpapers/481531_nefertiti_devushka_egipet_egiptyanka_carica_sistru_1680x1050_(www.GdeFon.ru).jpg нужно сделать ей в руках зеркало как тут http://u.to/tah2BA уже рисовали, но дизайнер не выходит на связь. Нужно зеркало в руке и добавить аккуратно кнопку или текст перейти на сайт. Так ...

    Обработка фотографий3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Обработка 30-ти фотографий

    $100

    Здравствуйте. Нужна обработка 30 фото. В основном работа с масками слоёв, конкретно накладывание лиц на другую фотографию. Всего фото: 30шт. За каждую плачу 100р. Для тех кто знает фотошоп - выполнить будет достаточно просто. В заявках пишите свой скайп. Жду ...

    Обработка фотографий24 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Обработка фото

    Добрый день! нужно сделать фотографии. Вырезать и подобрать фон. Во вложении смотрите как надо до и после.От вас цена за 1 фото и срок.

    Обработка фотографий10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Обработка фото для интернет-магазина (косметика)

    Необходимо обработать 75 фотографий для интернет-магазина косметики. Предметная фотосъёмка на фоне драпированной ткани. Цветокоррекция, центрирование, отделение товара от фона и краевой градиент от фона к белому. Товар должен быть отличим от фона в трёх форматах 600*800, 240*320 ...

    Обработка фотографий23 заявки
    Закрыт
    10 лет назад