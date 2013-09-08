Фотоколлаж

Требуется обработчик фотографии на постоянную работу. Фотографии будут пересылаться по Яндекс Диску.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создание фотоколлажа.
Стиль фотоколлажа - классический, так как делается для организации.
На фото необходимо разместить 40 фото (портретные фото сотрудников). а также в центр коллективное фото.
От Вас сроки и цены, а также черновики, примеры своих работ (обязательно)
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