Фотоколлаж

Обработка фотографийЗакрыт10 заявок212 просмотров
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Необходимо создание фотоколлажа.

Стиль фотоколлажа - классический, так как делается для организации.

На фото необходимо разместить 40 фото (портретные фото сотрудников). а также в центр коллективное фото.

От Вас сроки и цены, а также черновики, примеры своих работ (обязательно)

10 лет назад
daly
45 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад
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