Подготовка картинок для выкладки Интернет-магазин

Обработка фотографийЗавершен28 заявок399 просмотров
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Добрый день!

Имеем порядка 2000 шт картинок товара. Необходима доработка картинок перед тем, как они будут выложены в Интернет-магазин.

1) Подрезать все фотографии под один размер (попозже смогу сказать какой);

2) Фон сделать везде белым, где это потребуется;

3) Подровнять предмет относительно листа, где требуется;

4) Облегчить фотографии до такого веса, чтобы они не потеряли качество при заданном размере. (желательно 150-200Кбт)

5) Вставить подпись на картинки www.runail-shop.kz (чтобы тяжелее было эти картинки с сайта слизать)

с/у Щёкин Д.В.

10 лет назад
DenzelCH
37 летКазахстан
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
CrazyBoris
Максим 
30 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад
$105
6 дней
Добрый день! Максим - приятный молодой человек, толково разговаривает, отличный Исполнитель. Работа выполнена в полном объеме, по срокам +2 дня с его стороны. Адекватно ТЗ было не из легких, картинки приходилось существенно и качественно корректировать. Спасибо Максиму за работу. Продолжаем работать. с/у Денис Щёкин
Работа получилась непростой. ТЗ менялось. Сроки были неправильно оценены. Однако, Денис требовательный и адекватный заказчик, поэтому вопрос был урегулирован и работа продолжена. Можно вести диалог и обсуждать рабочие моменты. Деньги были получены по договорённости без проблем. Продолжим сотрудничество с Денисом.
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