Подготовка картинок для выкладки Интернет-магазин

Добрый день!

Имеем порядка 2000 шт картинок товара. Необходима доработка картинок перед тем, как они будут выложены в Интернет-магазин.

1) Подрезать все фотографии под один размер (попозже смогу сказать какой);

2) Фон сделать везде белым, где это потребуется;

3) Подровнять предмет относительно листа, где требуется;

4) Облегчить фотографии до такого веса, чтобы они не потеряли качество при заданном размере. (желательно 150-200Кбт)

5) Вставить подпись на картинки www.runail-shop.kz (чтобы тяжелее было эти картинки с сайта слизать)

с/у Щёкин Д.В.