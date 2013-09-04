Конвертация Photoshop 6 -> 5

Обработка фотографийЗавершен3 заявки168 просмотров
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Есть файлы в формате Adobe Photoshop 6:

http://files.mail.ru/70032116D8664131A41CC1BB51B1E2D4

Требуется сохранить их в формате 5 версии.

срочно.

10 лет назад
Antiaris
Дмитрий 
43 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
2 отзыва
Выбранный исполнитель
bobrov81
Наталья 
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Была
год назад
10 лет назад
$1
1 день
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