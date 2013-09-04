Конвертация Photoshop 6 -> 5

Здравствуйте. Нужен креативный, имеющий вкус, ответственный, и естественно быстрый человек для обработки большого количества фото. Фото сделаны в шоуруме, нужно убрать задний план, и вместо него сделать белый фон. Количество фото: 800-900 шт. Есть по 3 фотографии каждого товара. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть файлы в формате Adobe Photoshop 6:
http://files.mail.ru/70032116D8664131A41CC1BB51B1E2D4
Требуется сохранить их в формате 5 версии.
срочно.
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