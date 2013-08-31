Обработать фотографии.

$500
Обработка фотографийЗакрыт23 заявки552 просмотра
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Здравствуйте.

Нужен креативный, имеющий вкус, ответственный, и естественно быстрый человек для обработки большого количества фото.

Фото сделаны в шоуруме, нужно убрать задний план, и вместо него сделать белый фон.

Количество фото: 800-900 шт.

Есть по 3 фотографии каждого товара. 4-я должна быть или крупным планом ткань, или часть какой нибудь фотографии. Ниже приведен пример.

Как есть:

http://dfiles.ru/files/5wys8h2wd

Как должно быть:

http://shop.helen-marlen.com/catalog/28935847.html

Оплата после утверждения заказчика всех фото (!!!).

Жду Ваши предложения со сроком и ценой.

--

Если Вы не уверены в своих силах, лучше не браться. Срок: 14 дней.

10 лет назад
Toha-88
Антон 
35 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
ZUH_R
31 годРоссия
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
10 лет назад
$450
14 дней
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