Подобрать фотографии медицинской тематики

Необходимо скачать фотографии с некоторых товаров. Около 100 фотографий. Назвать их артикулами. Срочно.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо найти, подобрать и сделать уникальными 14 фотографий (фото которые с помощью сервиса tineye.com будут считаться уникальными) которые бы точно подходили к темам:
Вывих 2 фото
Вывих плеча (плечевого сустава) 2 фото
Вывих тазобедренного сустава 2 фото
вывих голеностопного сустава 1 фото
вывих коленного сустава 2 фото
вывих пальца на ноге 1 фото
вывих локтевого сустава 1 фото
вывих ключицы 1 фото
вывих пальца на руке 1 фото
вывих челюсти 1 фото
Размер фотографий от 480 на 320
Цена проекта 150 рублей
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