artemvp

Артем artemvp

 
43 годаУкраина/Запорожье
11 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Создание редиректа для файловой ссылки

    $10

    Суть задачи в следующем: имеется сайт на вордпрессе, в постах размещены прямые ссылки на скачивание архивов и файлов с презентациями, которые находятся не на сервере сайта. Необходимо сделать, чтобы при кликанье по ссылке с архивом, ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Плагин для wordpress и budypress

    $50

    Необходим плагин для budypress, чтобы можно было добавлять файлы MS Office и они отображались в ленте событий. т.е. должно быть как в плагине BuddyPress Activity Plus где есть возможность добавлять картинки/видео и плагин rv-embed-pdf где ...

    WordPressПлагин для WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Онлайн игра под wordpress с buddypress

    Есть сайт на вордпресс с социальной сетью (плагин для вордпресса buddypress) Суть игры – пользователь подает заявку на игру, сервер соединяет две заявки. Играющим задаются серия вопросов с вариантами ответов или без (надо ввести число), ...

    WordPress
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Поиск и размещение презентаций на сайте

    $25

    Имеется сайт с школьными презентациями, нужно заполнить новые рубрики (презентации по русскому языку). От вас требуется поиск презентаций в интернете и размещение презентации на сайте (сделать скриншот первого слайда презентации, разместить его на страничке и ...

    WordPress
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Подобрать фотографии медицинской тематики

    $6

    Необходимо найти, подобрать и сделать уникальными 14 фотографий (фото которые с помощью сервиса tineye.com будут считаться уникальными) которые бы точно подходили к темам: Вывих 2 фото Вывих плеча (плечевого сустава) 2 фото Вывих тазобедренного сустава 2 фото вывих голеностопного ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Поиск и размещение презентаций на сайте

    Имеется сайт с школьными презентациями, нужно заполнить новые рубрики (презентации по Химии 9-11 классы). Я предоставлю файлы с презентациями сгруппированными по классам, вам необходимо разместить их на сайте (сделать скриншот первого слайда презентации, разместить его ...

    WordPress
    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужен контент-менеджер для школьного сайта

    Имеется сайт с школьными презентациями, нужно заполнить новые рубрики (презентации по Химии и Физике). От вас требуется поиск презентаций в интернете(минимум 10 слайдов в презентации) и размещение презентации на сайте (сделать скриншот первого слайда презентации, ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Wordpress автоматическое создание страницы

    $5

    Суть задачи в следующем: имеется сайт на вордпрессе, в постах размещены прямые ссылки на скачивание архивов, которые находятся не на сервере сайта. Необходимо сделать, чтобы при кликанье по ссылке с архивом, пользователь был перенаправлен на ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
qedder
34 годаБеларусь
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$5
10 баллов
7 лет назад
Wordpress автоматическое создание страницы
Рукомендую.
Суть задания была в написании функции для вордпресса, при просмотре заявки в 100 человек, только Дмитрий и откликнулся. Справился с заданием очень хорошо, качественно и быстро. Приятно было иметь с ним дело.
Ответный отзыв
ANTON767676
Антон 
30 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Поиск и размещение презентаций на сайте
Все отлично прошло! Очень рекомендую!
Работу старается выполнять качественно. С готовностью исправляет недочеты. Было удобно сотрудничать.
Ответный отзыв
pvcorpxxx
Волоцуга 
35 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$6
10 баллов
10 лет назад
Подобрать фотографии медицинской тематики
Спасибо вам за задание и за помощь в освоении системы.
Спасибо за очень быстрое выполнение заказа в точном соответствии с тз
Ответный отзыв
srazuweb
Евгения 
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
$20
8 баллов
11 лет назад
Нужен контент-менеджер для школьного сайта
Было приятно работать! Артем не только был 100% в онлайне, но и отвечал на возникающие вопросы, задание было подробнейшим образом объяснено. Оплата своевременная, ровно после принятия работы, более того, внезапно возникшие трудности в обмене электронной валюты были героически и оперативно решены Артемом! Спасибо за проект, жду новых заданий!
Спасибо за сотрудничество
Ответный отзыв