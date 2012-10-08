Было приятно работать! Артем не только был 100% в онлайне, но и отвечал на возникающие вопросы, задание было подробнейшим образом объяснено. Оплата своевременная, ровно после принятия работы, более того, внезапно возникшие трудности в обмене электронной валюты были героически и оперативно решены Артемом! Спасибо за проект, жду новых заданий!