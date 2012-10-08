Суть задачи в следующем: имеется сайт на вордпрессе, в постах размещены прямые ссылки на скачивание архивов и файлов с презентациями, которые находятся не на сервере сайта. Необходимо сделать, чтобы при кликанье по ссылке с архивом, ...
- $10Веб-программирование1 исполнительЗавершен2 года назад
- $50
Необходим плагин для budypress, чтобы можно было добавлять файлы MS Office и они отображались в ленте событий. т.е. должно быть как в плагине BuddyPress Activity Plus где есть возможность добавлять картинки/видео и плагин rv-embed-pdf где ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Есть сайт на вордпресс с социальной сетью (плагин для вордпресса buddypress) Суть игры – пользователь подает заявку на игру, сервер соединяет две заявки. Играющим задаются серия вопросов с вариантами ответов или без (надо ввести число), ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
- $25
Имеется сайт с школьными презентациями, нужно заполнить новые рубрики (презентации по русскому языку). От вас требуется поиск презентаций в интернете и размещение презентации на сайте (сделать скриншот первого слайда презентации, разместить его на страничке и ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $6
Необходимо найти, подобрать и сделать уникальными 14 фотографий (фото которые с помощью сервиса tineye.com будут считаться уникальными) которые бы точно подходили к темам: Вывих 2 фото Вывих плеча (плечевого сустава) 2 фото Вывих тазобедренного сустава 2 фото вывих голеностопного ...Обработка фотографий1 исполнительЗавершен10 лет назад
Имеется сайт с школьными презентациями, нужно заполнить новые рубрики (презентации по Химии 9-11 классы). Я предоставлю файлы с презентациями сгруппированными по классам, вам необходимо разместить их на сайте (сделать скриншот первого слайда презентации, разместить его ...Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Имеется сайт с школьными презентациями, нужно заполнить новые рубрики (презентации по Химии и Физике). От вас требуется поиск презентаций в интернете(минимум 10 слайдов в презентации) и размещение презентации на сайте (сделать скриншот первого слайда презентации, ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $5
Суть задачи в следующем: имеется сайт на вордпрессе, в постах размещены прямые ссылки на скачивание архивов, которые находятся не на сервере сайта. Необходимо сделать, чтобы при кликанье по ссылке с архивом, пользователь был перенаправлен на ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад