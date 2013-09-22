Поиск и размещение презентаций на сайте

Имеется сайт с школьными презентациями, нужно заполнить новые рубрики (презентации по русскому языку). От вас требуется поиск презентаций в интернете и размещение презентации на сайте (сделать скриншот первого слайда презентации, разместить его на страничке и разместить ссылку на скачивание презентации, которую закачиваете на мой сервер. cms сайта - wordpress).

Презентации должны быть отсортированы по классам и по изучаемым темам. Одна тема — одна презентация.

Смотрим поурочное планирование для российских школ по данным предметам и в соответствии с этим находим нужные презентации.

пример сайта (как это должно выглядеть shkolnye-prezentacii.ru)

Ориентировочный бюджет: 1 презентация — 6 рублей.

Необходимо по 20 презентаций для каждого класса с 5 по 11 (всего 140 презентаций)

Работа очень нудная и однообразная

Если нет опыта работы но готовы учится, то обучу.