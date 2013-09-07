Нужно разместить товары на сайт

Мы добавляем второй язык на мультиязычный сайт и нам нужно поставить контент. 8 страниц и слайдер на главной. Настройка плагинов не потребуется. www.goo.gl/5wkzS6 Небходимо быть знакомым с Wordpress плагинами WPML и Revolution slider. Из сложностей: Текст ...