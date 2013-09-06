Составить список - продвижение сайта

Наполнить Интернет-магазин видео и сериалов http://serialz.com.ua/ товарами 2 этапа 1. Сначала в Excel, потом я это загружаю в магазин (шаблон заполнения есть) 2. Заполняете описание + картинку 200-300 позиций - я дам список названий CMS osCommerce VaM Edition Указывайте цену ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо найти компании которые продвигаю с оплатой за клик.
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D1%81%20%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%83&lr=213
и в др. источниках- здесь например- http://msk.advdays.ru/2013/
По итогам общения составить сводный прайс от разных компаний. с указанием цены, условий, и переписки.
Всю переписку вести с одной почты. доступы необходимо дать мне.
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