Копипастер

Для сообщества на тему SEO, SMO, интернет-маркетинга, интернет-бизнеса, блогосферы, веб-строительства и т. д. требуются "копипастеры".

Какая задача:

На просторах интернета нужно находить полезные и/или практические статьи на тему SEO, SMO, интернет-маркетинга, интернет-бизнеса, блогосферы, веб-строительства и т. д. и размещать их на сайте с указанием источника. Статьи должны быть хорошего уровня.

Где искать: искать можно на форумах, сайтах и т. д. Но запрещается брать статьи с авторских блогов.

Как размещать: размещать нужно в красивом виде (нормальное оформление и т. д. как в оригинале, картинки загружать на сайт). Обязательно указывать источник. И при необходимости менять заголовок, который будет хорошо звучать для людей и подходить для поисковых систем.

По оплате можно начать с 10 р. за размещенную статью. Дальше больше.

Присылайте в личку или к посту 3-5 найденных статей и заголовками к ним. Если они подойдут- вы приняты.