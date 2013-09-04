Наполнить сайт, сделать поисковую оптимизацию

Необходимо наполнить сайт (ctfc.ru)— Тематика макулатура, сайт готов, залит в интернет, движок joomla, семантическое ядро составлено (200 ключей), задача к наполнителю собрать ключи по группам, создать нужные разделы, написать статьи, написать новости, заполнить раздел специальные предложения, наполнить сайт фотоматериалами, необходимо учитывать при написании статей несколько ключевых моментов 1 люди за частую читаю что написано и задаю вопросы по написанному тексту 2 аудитория сайта от мелкого предпринимателя (вывоз макулатуры от 500 кг по Москве, от 2 тонн по МО, но не далее чем 20 км от МКАД) 3 желательно сделать СДЛ 4 хотелось бы разместить сайт в каталоге яндекса,