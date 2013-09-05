makylatyra

Максим makylatyra

 
45 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$350
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
alraa
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
12 часов назад
$350
10 баллов
8 лет назад
Адаптивная верстка, движок модх
С такими заказчиками можно и нужно работать! Максим, спасибо!
Постоянно сотрудничаю с Александром, относится к работе очень серьезно, всегда на связи, всегда подскажет как лучше сделать. Спасибо!
Ответный отзыв
pixelseo_ua
Андрей 
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
18 дней назад
$165
10 баллов
8 лет назад
Создать сайт - каталог пунктов приема макулатуры
Только положительные эмоции от работы с Максимом! Четкая задача, оплата в срок! С удовольствием продолжу сотрудничество!
Андрей выполнил работу в срок. Все что задумывалось, реализовано в проекте. Спасибо!
Ответный отзыв
alexeybychkov
38 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$400
10 баллов
8 лет назад
Создание сайта makulatur.ru
Вновь пишу Спасибу)) Максим — отличный заказчик. Всегда на связи, мгновенная оплата, приятный в общении. Рекомендую!
Если цените свое время, работайте с Алексеем. Всегда на связи, моментально вносит изменения, работает в выходные. Сделал проект раньше сроков.
Ответный отзыв
alraa
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
12 часов назад
$480
10 баллов
8 лет назад
Верстка + движок + настройка админки
Посчастливилось работать с Максимом, остался доволен всеми проектами! Положительный и приятный в общении ;) Спасибо!!!
Александр как всегда выполнил работу на 5+ одна админка чего стоит! идеальный порядок!!!
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alexeybychkov
38 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$100
10 баллов
8 лет назад
Лендинг "мини" - уничтожение документов
Спасибо за проект! Максим крайне положительный заказчик :) Рекомендую к сотрудничеству!
только положительны эмоции от работы с Алексеем!
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