makylatyra

Многостраничный сайт, адаптив + движок, + социальные сети, форма заявок, форма звонка, каталог товаров
- $350Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт8 лет назад
Требуется создать сайт - каталог пунктов приема вторсырья структура сайта - а в и т о 1 в 1, рекламные блоки, баннеры, директ, выбор городаЗавершен8 лет назад
- $75
Добрый день, требуется создать дизайн вторсырья (макулатура, пластик, пленка, вторсырье, уничтожение документов) все что нужно это o k n a r o s t a . ru - передать в вторсырье, структура идентичнаяЗакрыт8 лет назад
Добрый день, требуется создать с 0 проект makulatur.ru, тематика сайта - макулатура, структура сайта в ТЗЗавершен8 лет назад
- $500
Добрый день, Ленднинг сложный, несколько адаптивных версий, требуется верстка + установка на движок + настройка админкаСайты «под ключ»1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $100
Создать лендинг "мини" - уничтожение документов. Все что требуется форма заказа, контакты, тесто под текст.Завершен8 лет назад
- $300
Лендинг ГЛАВВТОРЗавершен8 лет назад
- $100
Создать логотип компании - основное направление вторсырье, основная тема - наследие СССР все остальные подробности в ТЗЗавершен8 лет назад
Добрый день, уважаемые фрилансеры! необходимо создать баннер для рекламной компании. Статика. 630х80. Компания строительная. Копка котлованов, вывоз грунта, мусора, снега, поставка песка, щебня, грунта, асфальта. Благоустройство территорий. Аренда техники (самосвалы, экскаваторы, погрузчики, бульдозеры)Баннеры1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $600
Предлагаю создать дизайн 2 сайтов. 1 Строительная компания. 2 Компания по приему и переработке вторсырья. Все остальное в тз.Завершен9 лет назад
Добрый день, Фрилансеры необходимо создать логотип компании. Компания Строительная занимается проектированием, строительством, монтажом инженерных коммуникаций.Завершен9 лет назад
Добрый день, тематика сайта вторсырье - ключи готовы необходимо наполнить сайт под ключ ( создать разделы, сделать поисковую оптимизацию , написать необходимое количество статей )Наполнение сайтов13 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день, необходимо создать дизайн сайта (сайт визитка) тематика вывоз твердых бытовых отходов в Москве профиль компании установка контейнеров 8 м3 20 м3 27 м3 вывоз мусора, строительных отходов с объекта заказчикаДизайн сайтов43 заявкиЗакрыт9 лет назад
Добрый день, необходимо создать дизайн сайта компании, профиль компании ( Строительство ) для примера http://www.tk-williams.ru/ryte-kotlovanov.htmlЗавершен10 лет назад
Добрый день, необходимо придумать логотип строительной компании, наименование ЮНИТЕК профиль компании, строительство дорог, мостов, копка котлованов, перевозка сыпучих материаловЗавершен10 лет назад
Добрый день, необходимо создать скрипт онлайн заявки по вывозу макулатуры, пластика пленки с объекта заказчика. т.з клиент выбирает свой адрес на карте, появляется форма для заполнения, кол-во макулатуры (вес или объем), вид макулатуры (газеты, журналы и ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день, необходимо перевести 12 сайтов с разными CMS (модх, джумла) настроить и тд и тпВеб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $250
Необходимо наполнить сайт (ctfc.ru)— Тематика макулатура, сайт готов, залит в интернет, движок joomla, семантическое ядро составлено (200 ключей), задача к наполнителю собрать ключи по группам, создать нужные разделы, написать статьи, написать новости, заполнить раздел специальные ...Наполнение сайтов1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Добрый день, Необходимо наполнить сайт ( ctfc.ru )— Тематика макулатура, сайт готов, залит в интернет, движок joomla, семантическое ядро составлено (200 ключей), задача к наполнителю собрать ключи по группам, создать нужные разделы, написать статьи, написать новости, ...Наполнение сайтов1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Добрый день, необходимо создать схему проезда по адресу, пример схемы http://www.505-17-84.ru/sklad2.phpЧертежи и Схемы3 заявкиЗакрыт10 лет назад