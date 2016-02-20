Верстка + движок + настройка админки

$500
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Завершен1 заявка171 просмотр

Добрый день, 

Ленднинг сложный, несколько адаптивных версий, требуется верстка + установка на движок + настройка админка

9 лет назад
makylatyra
Максим 
47 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

alraa
36 лет
13 лет в сервисе
Был
10 часов назад
9 лет назад
$480
12 дней
Александр как всегда выполнил работу на 5+ одна админка чего стоит! идеальный порядок!!!
Посчастливилось работать с Максимом, остался доволен всеми проектами! Положительный и приятный в общении ;) Спасибо!!!

Заявки фрилансеров

alraa
36 лет
13 лет в сервисе
Был
10 часов назад
9 лет назад
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