Лидогенерации / "Leads generation" сайт.

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Закрыт1 заявка151 просмотр

Нужен сайт вот здесь: stofzuigerwinnen.nl

Такой нужно сайт сделать: http://www.gratis-prijsvraag.com

Там можно выиграть приз, заполнив свой емайл и пару данных. Потом еще

данные и много рекламы. Потом приходит ссылка подтверждения и чел

официально в базе данных и участвует в некой лотерее.

Идея сайта в создании Лидогенерации "Leads generation". Есть опыт?

Через http://www.tradetracker.ru/ .com можно сайт www.gratis-prijsvraag.com раскручивать.

Самый большой баннер, который у них есть имеет размер 500х500. Не понятно как они получают из этого 1 страницу. Может вы?

Можно так же поставить на ротацию и при каждом обновлении получать новое предложение с товаром.

Так вот лучше, что бы работало на новом сайте: stofzuigerwinnen.nl

Сайт не должен стоить дорого, иметь нормальный вид и респонсив. Базовые мета теги прописать.

Лидогенерация
9 лет назад
internshipa
Андрей 
44 года
16 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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