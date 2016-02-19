Лидогенерации / "Leads generation" сайт.

Нужен сайт вот здесь: stofzuigerwinnen.nl

Такой нужно сайт сделать: http://www.gratis-prijsvraag.com

Там можно выиграть приз, заполнив свой емайл и пару данных. Потом еще

данные и много рекламы. Потом приходит ссылка подтверждения и чел

официально в базе данных и участвует в некой лотерее.

Идея сайта в создании Лидогенерации "Leads generation". Есть опыт?

Через http://www.tradetracker.ru/ .com можно сайт www.gratis-prijsvraag.com раскручивать.

Самый большой баннер, который у них есть имеет размер 500х500. Не понятно как они получают из этого 1 страницу. Может вы?

Можно так же поставить на ротацию и при каждом обновлении получать новое предложение с товаром.

Так вот лучше, что бы работало на новом сайте: stofzuigerwinnen.nl

Сайт не должен стоить дорого, иметь нормальный вид и респонсив. Базовые мета теги прописать.