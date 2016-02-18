Создание сайта котеджного поселка

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Закрыт30 заявок295 просмотров

Добрый день!

Есть необходимость создать сайт котеджного поселка. Работа будет проходить в несколько этапов. На первом этапе нужно сделать сайт с информацией и картинками, http://duhanino-poselok.ru/ (как пример), на втором этапе к этому сайту нужно разработать и приделать интерактивную карту http://zolotye-sosny.ru/genplan/ примерно с такими функциями

9 лет назад
Izh-58
Сергей 
40 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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