Создание сайта котеджного поселка

Добрый день!

Есть необходимость создать сайт котеджного поселка. Работа будет проходить в несколько этапов. На первом этапе нужно сделать сайт с информацией и картинками, http://duhanino-poselok.ru/ (как пример), на втором этапе к этому сайту нужно разработать и приделать интерактивную карту http://zolotye-sosny.ru/genplan/ примерно с такими функциями