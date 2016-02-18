Финансовый сайт с котировками акций + поддержка

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Закрыт8 заявок232 просмотра

Добрый день!

Требуется создать сайт на подобие investfunds.ru но пока без личного кабинета.

С шапкой и футером как lb.ua . На домене в зоне рф.

+ подтягивание новостей с investfunds.ru .

+ дальнейшая поддержка.

Предлагайте цену, движки, источники котировок + расскажите о своём опыте в крупных проектах.

Данное предложение - отличный шанс для кодера-гения с опытом и желанием обрести шефство над

стабильным крупным проектом, предусмотрев все ньюансы, в том числе в плане сео (от Вас продвижение не требуется).

9 лет назад
JJ_Manson
Евгений 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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