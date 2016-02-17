Сайт для детского сада (очень креативный)

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт20 заявок239 просмотров

Добрый день.

Частный трёхъязычный детский сад ищет специалиста по разработке, программированию и созданию сайта.

У нас очень эклюзивный, премиальный продукт. Поэтому нам нужен очень нетривиальный, оригинальный сайт, не имеющий ничего общего с сайтами обычных учреждений. Мы не хотим размещать на нём информацию о наших преподавателях, расписании, методиках и пр. детали. Это должен быть не информационный, а рекламный сайт, завлекающий, интригующий, очень стильный и люксовый. 

Идея в том, чтобы, посмотрев его, клиент был заинтригован, заинтересован и захотел к нам прийти, но не был готов к тому, что он увидит здесь.

Этот сайт должен быть не похож на всё, что Вы делали и видели до этого. Стандартные, шаблонные сайты с неоригинальным дизайном нам не подходят.

Пожалуйста, сообщите, заинтересованы ли Вы в исполнении нашего заказа. Мы готовы обсудить условия работы. 

Мы хотим видеть уже сделанный сайт в конце мая-начале июня.  

В какую стоимость обойдётся создание нашего сайта ?

Мы сами снимем видео, нарисуем картинки, напишем и озвучим текст. Мы ищем человека, который сможет всё это собрать и сделать так, чтобы появлялся красиво нарисованный рисунок (акварельный или карандашный), потом рисунок оживал и сменялся видео или фотографией или другой картинкой.

Спасибо!

В ожидании Вашего ответа,

с уважением,

Надежда

9 лет назад
Kotvsapogah
Надежда 
34 года
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Сотрудник программист на несколько проектов

    Требуется человек который разбирается в umi cms. Задача 1: Взять бесплатный шаблон и отредоктировать под наши нужды. Цель создать сайт где пользователи будут размещать тендеры на разные услуги. Например ООО "Рога и Копыта" надо ...

    Сайты «под ключ»1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сделать сайт на wp по аналогу существующего

    Нужно сделать сайт похожий на http://www2.donaldson.com/toritdce/ru-ru/pages/default.aspx Не нужно делать разделы "Замена деталей и обслуживание" и "Информация и мультимедиа". Плюс добавиться 2 раздела: первый будет состоять из одной страницы (макет предоставим);второй ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Точная копия сайта

    Необходимо сделать точную копию лендинга. Работа простая, нужно скопировать, адаптировать, изменить) А если точнее сверстать лендинг и сделать дизайн. Настроить форму заявки, поменять картинки и добавить блоки. Вообщем на все работы ...

    Сайты «под ключ»13 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создание сайта для event-компании

    Необходимо создать сайт "под ключ": дизайн (возможно по готовым шаблонам, но с добавлением индивидуальной стилистики), наполнение основных страниц. Сайт на базе битрикс или любого другого движка с возможностью редактирования информации обычными пользователями в дальнейшем; сайт ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Создание информационного сайта для общественного фонда

    ТЕХНИЧЕСКОЕЗАДАНИЕ на разработкусайта для Камчатского регионального общественного Фонда «Молодежь-Дети-Спорт»   1. Шапка сайта:название («Молодежь-Дети-Спорт» Камчатский региональный общественный Фонд) 2. План сайта: -шапка (логотип, название, слоган) Вкладки: ...

    Сайты «под ключ»24 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Биржа авторов и заказчиков студенческих работ

    Сделать готовый сайт по типу биржи. Хочу заказать – хочу выполнить. примеры готовых сайтов  studlance.ru/ studwork.org Необходимо реализовать биржу  удаленного заказа и выполнения студенческих работы,обеспечивающую следующие основные функции и возможности: 1.1.        Регистрацияна ресурсе пользователей, входящих в категории «авторы», ...

    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создать сайт на Worpdress на базе готовой темы

    Нужно установить Wordpress и установить готовый шаблон (все модули прилагаются), удалив ненужные блоки и сменив контент (контент предоставляется). Сайт состоит из 2-х страниц: главной и страницы с описанием услуг

    WordPress
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад