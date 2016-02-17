Сайт для детского сада (очень креативный)

Добрый день.

Частный трёхъязычный детский сад ищет специалиста по разработке, программированию и созданию сайта.

У нас очень эклюзивный, премиальный продукт. Поэтому нам нужен очень нетривиальный, оригинальный сайт, не имеющий ничего общего с сайтами обычных учреждений. Мы не хотим размещать на нём информацию о наших преподавателях, расписании, методиках и пр. детали. Это должен быть не информационный, а рекламный сайт, завлекающий, интригующий, очень стильный и люксовый.

Идея в том, чтобы, посмотрев его, клиент был заинтригован, заинтересован и захотел к нам прийти, но не был готов к тому, что он увидит здесь.

Этот сайт должен быть не похож на всё, что Вы делали и видели до этого. Стандартные, шаблонные сайты с неоригинальным дизайном нам не подходят.

Пожалуйста, сообщите, заинтересованы ли Вы в исполнении нашего заказа. Мы готовы обсудить условия работы.

Мы хотим видеть уже сделанный сайт в конце мая-начале июня.

В какую стоимость обойдётся создание нашего сайта ?

Мы сами снимем видео, нарисуем картинки, напишем и озвучим текст. Мы ищем человека, который сможет всё это собрать и сделать так, чтобы появлялся красиво нарисованный рисунок (акварельный или карандашный), потом рисунок оживал и сменялся видео или фотографией или другой картинкой.

Спасибо!

В ожидании Вашего ответа,

с уважением,

Надежда