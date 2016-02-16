Для компании требуется создать сайт визитку, в замен старой версии с возможностью выгрузки заказов из каталога в 1С. Есть свой дизайн. Нужно его адаптировать и прикрутить на сайт. http://cantilen.ru ...
Необходимо разработать две landing-pages
Необходимо разработать две landing-pages
Заявки фрилансеров
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