Тематика сайта - строительный портал. Главная тематика –обзор новых строительных технологий и альтернативных систем энергии, отопления. Упор делаем на: Строительство частных домов (канадская технология, термодом и ...
Нужна сетка качественных сайтов тематика "Автовыкуп"
Нужна сетка качественных сайтов тематика "Автовыкуп" (8-12шт.)
Технические моменты:
1. Уникальный дизайн или уникализированый шаблон. (уникальный код верстки)
2. Возможны разные варианты CMS (Joomla, WordPress)
3. Возможность редактировать Метаданные (title, description, H1, ЧПУ-URL)
Заявки фрилансеров
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