Нужен лендинг

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Завершен7 заявок237 просмотров

Доброго времени.

Нужен лендинг "под ключ" (на вордпресе).

Тема: обмерные работы. (obmery-zamery.ru - здесь подробно раскрыта тема)

Оплата по факту согласования на вашем хостинге с последующем перемещением на мой хост.

Предложите стоимость в рублях и сроки.

Детали в личке.

WordPress
9 лет назад
rusich86
Алексей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

IG-M
35 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
$100
3 дня
Работой Игоря полностью удовлетворен. Четкое понимание задачи, правки в короткие сроки, качество сверстаного сайта на должном уровне. Рекомендую как специалиста на полный цикл по созданию сайта. Продолжим сотрудничество. Игорь, спасибо.
Рекомендую Алексея для дальнейшего сотрудничества всем фрилансерам. Заказчик с ответственностью подходит к заданию. В ходе работы возникали некоторые вопросы, но все решали быстро. Моментальная оплата, Спасибо!

Заявки фрилансеров

IG-M
35 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад

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