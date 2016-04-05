Сделать сайт на WP

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Завершен10 заявок262 просмотра

Нужен сайт, не сложный но продающий. Три товара -  Песок гравий щебень . Главная страница/каталог/три товара/новости/доставка/контакты. Форма заказа с сайта. Если есть предложение, от вас цена, срок и примерно укажите на что будет похож шаблон или структура шаблона. Оплата по выполнению. Бюджет не велик.

WordPress
9 лет назад
nkvclub
61 год
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

T0NY
37 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 лет назад
$130
10 дней
Молодец, очень хорошо., Отзывчивый с пониманием. буду и дальше с ним работать.! Спасибо
Всем советую к сотрудничеству, отличный заказчик. Оплата в срок, всегда на связи.

Заявки фрилансеров

T0NY
37 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 лет назад

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