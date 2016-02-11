Легкий лендинг

Нужно сделать лендинг по теме детская мебель под заказ!

Нужно чтобы сайт был адаптивный и быстрый все исходники есть вот на этом сайте, картинки и.т.д:

byratino.of.by

Предпочтительно нужен одностраничный сайт на WP(но можно увидеть и ваши предложения), то есть если вы делали кому-то лендинг и предложите поменять на нем картинки я соглашусь! Пришлите варианты сайтов для выбора! После этого есть еще три подобных сайта которые нужно сделать точно так-же только на другие темы одни из них:

http://xn-------43dcba4bxacnocge6ajk0a0d2au7gvd.xn--90ais/

aka-m.of.by

Бюджет одного сайта 40$

1. Адаптивный

2. Быстрый

3. Современный и продаваемый!

4. Нормальный код!