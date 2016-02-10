Разработка сайта миниказино

Оплатил 30% предоплаты, прошло три дня - результата - 0. Такое впечатление, что человек ничего не делает, отказывается продемонстрировать даже мелкие штрихи верстки, вернуть деньги тоже отказывается, поэтому я вынужден считать и у меня есть на то все основания, либо он лентяй и не мошенник, либо он мошенник. По хорошему прошу вернуть средства, нет, то нет, это будет моей ошибкой. И снова прошло 2 дня, работы не ведутся, Почему администрация сайта не принимает мер? Этот мошенник взял просто так 26000 руб. Не вздумайте дорогие заказчики работать с данным человеком.