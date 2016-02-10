Разработка сайта миниказино

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Закрыт12 заявок130 просмотров

Требуется разработка сайта миниказино, тематику объясню.

Можно на любом движке. 

Функций не много. Дизайн нужно красивый.

9 лет назад
huliopap
Андрей 
44 года
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

oraclestudio
Ион 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад
$1150
25 дней
Оплатил 30% предоплаты, прошло три дня - результата - 0. Такое впечатление, что человек ничего не делает, отказывается продемонстрировать даже мелкие штрихи верстки, вернуть деньги тоже отказывается, поэтому я вынужден считать и у меня есть на то все основания, либо он лентяй и не мошенник, либо он мошенник. По хорошему прошу вернуть средства, нет, то нет, это будет моей ошибкой. И снова прошло 2 дня, работы не ведутся, Почему администрация сайта не принимает мер? Этот мошенник взял просто так 26000 руб. Не вздумайте дорогие заказчики работать с данным человеком.

Заявки фрилансеров

oraclestudio
Ион 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад