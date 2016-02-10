Изготовление сайта для агентства контекстной рекламы.

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Закрыт14 заявок188 просмотров

Добрый день!

Необходимо изготовить сайт для агентства контекстной рекламы "под ключ".

Задание на разработку во вложении. К обсуждению деталей готовы. 

Интересуют цена, сроки, гарантии. 

Ждем ваших предложений! Спасибо!

9 лет назад
ra-kontext
Роман 
43 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров