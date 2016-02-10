Задача! ! ! Нужно обладая опытом в создании ПРОДАВАЕМЫХ лендингов и ВЫСОКОКОНВЕРСИОННЫХ Интернет - Магазинов, имея NFR - ключ редакции СТАРТ или СКИДКУ на редакции в 50%, сделать данные магазинчики ИМЕННО на Битриксе. ...
Изготовление сайта для агентства контекстной рекламы.
Добрый день!
Необходимо изготовить сайт для агентства контекстной рекламы "под ключ".
Задание на разработку во вложении. К обсуждению деталей готовы.
Интересуют цена, сроки, гарантии.
Ждем ваших предложений! Спасибо!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $1000Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт9 лет назад
Создать сайт визитку Пишите свои скайпы вышлю тз бюджет 70$Сайты «под ключ»26 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте, нужен хороший сайт для интернет магазина! Все подробности в личку Ждем ваших предложений СпасибоСайты «под ключ»32 заявкиЗакрыт9 лет назад
Сделать продающий одностраничник (landing page) на этом движке так как уже есть 2 лицензии. – Продающий дизайн - Составление УТП •Слайдер, галерея, таймер •Установка Яндекс Метрики,подключение домена ...Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт9 лет назад
- $500
Небольшой портал / интернет магазин. Порядка 30 страниц. Продажа бисера (бусин)Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт9 лет назад
Сделать копию fl.ru Функционал один в один. Только код нужно написать с нуля. Оставляйте заявки, кто может помочь.Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт9 лет назад
Привет всем, нужно сделать интернет магазин, желательно на CMS WordPress так как наш админ ее знает. У нас есть: - Макеты psd - Деньги От вас требуется: - Хорошие знания ...Сайты «под ключ»22 заявкиЗакрыт9 лет назад
Требуется человек, который может придумать и написать отличное техзадание на сайт, продумать досконально с учетом современных требований, юзабилити, продаж и пр. возможно дизайнер. Студиям просьба не беспокоиться.Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт9 лет назад
Доброе время суток! Необходим создать Landing Page для онлайн продаж с возможностью онлайн заявки для связи специалиста. Бюджет до 40$Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте. Требуется изготовить с нуля 2-страничный сайт-лотерея. Содержание следующее: 1. Личный кабинет с кошельком. Пользователь должен зарегистрироваться и иметь возможность пополнять кошелёк при помощи вебмани, Я-деньги, смс с мобильных. 2. Страница ...Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт9 лет назад